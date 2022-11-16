Федерация биатлона Северной Македонии опровергла информацию о переходе Плицева

Теги сборная России сборная Северной Македонии Виктор Плицев ТАСС Биатлон

В Федерации биатлона Северной Македонии сообщили, что российский биатлонист Виктор Плицев не переходил в сборную этой страны. 

15 ноября о переходе Плицева сообщил портал Metaratings. 

«Появившаяся в прессе информация не соответствует действительности. Мы хотели бы сообщить, что в нашей команде нет спортсмена Виктора Плицева», – заявил представитель федерации.

Плицев опроверг переход в сборную Северной Македонии: «На данный момент я никуда не перешел и не перехожу»

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