Федерация биатлона Северной Македонии опровергла информацию о переходе Плицева
В Федерации биатлона Северной Македонии сообщили, что российский биатлонист Виктор Плицев не переходил в сборную этой страны.
15 ноября о переходе Плицева сообщил портал Metaratings.
«Появившаяся в прессе информация не соответствует действительности. Мы хотели бы сообщить, что в нашей команде нет спортсмена Виктора Плицева», – заявил представитель федерации.
Плицев опроверг переход в сборную Северной Македонии: «На данный момент я никуда не перешел и не перехожу»
Комментарии