Губерниев о переходе Плицева в Северную Македонию: «Ждем, когда более сильные биатлонисты будут уходить»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о переходе российского биатлониста Виктора Плицева в сборную Северной Македонии.

«Я могу за него только порадоваться. В сборную России он все равно не попадал, нашел страну, пусть выступает. Сейчас неважно, попадаешь ты в сборную или нет.

Я уже говорил, что процессы перехода будут более активными. Ждем, когда более сильные биатлонисты будут уходить. Да и представители других видов спорта», – сказал Губерниев.