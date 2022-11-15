Губерниев о переходе Плицева в Северную Македонию: «Ждем, когда более сильные биатлонисты будут уходить»

Теги сборная России Дмитрий Губерниев переходы сборная Северной Македонии Виктор Плицев Биатлон

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о переходе российского биатлониста Виктора Плицева в сборную Северной Македонии.

«Я могу за него только порадоваться. В сборную России он все равно не попадал, нашел страну, пусть выступает. Сейчас неважно, попадаешь ты в сборную или нет.

Я уже говорил, что процессы перехода будут более активными. Ждем, когда более сильные биатлонисты будут уходить. Да и представители других видов спорта», – сказал Губерниев.

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