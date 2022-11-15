Хованцев о переходе Плицева в Северную Македонию: «В условиях отстранения сборной России не могу его осуждать»

Теги сборная России Анатолий Хованцев переходы сборная Северной Македонии Виктор Плицев Биатлон

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев прокомментировал информацию о переходе российского биатлониста Виктора Плицева в сборную Северной Македонии.

«До этого много биатлонистов выступало за Южную Корею, Молдавию, уходили в республику Беларусь. Спортсмен хочет попробовать себя на Кубке мира.

У него есть право выбрать страну. Есть ли смысл менять гражданство ради того, чтобы выступать на международных соревнованиях? Надо у него спросить, на чем основывался его переход.

Человек не уровня команды сборной, поэтому вопросов с переходом не будет», – сказал Хованцев.

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