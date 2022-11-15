Васильев о переходе Плицева в Северную Македонию: «Он русский, а значит, отношение к нему будет не самое лучшее – улюлюкание, оскорбления»

Двукратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию о переходе российского биатлониста Виктора Плицева в сборную Северной Македонии.

– Это его выбор. Он решил продолжить свою карьеру, выступая на международной арене. Но мне кажется, это не очень актуальная вещь, потому что все все равно будут знать, что он русский. А раз русский, то отношение к нему будет не самое лучшее – улюлюкание, оскорбления. Поэтому не знаю, стоит оно того или нет. Ну это его выбор. Я бы так делать не стал.

– А вот с моральной стороны в условиях отношений с Западом вы оцениваете этот поступок как предательство?

– Нет-нет, я это не расцениваю как предательство. Если бы он ушел в какую-нибудь недружественную нам страну, которая санкции вводит, тогда да, можно было бы говорить об этом. А Северная Македония – в общем-то достаточно нейтральная страна, и, насколько знаю, македонцы в принципе хорошо к нам относились всегда. Думаю, в этом смысле Македонию нельзя рассматривать как враждебную страну.

– Это у нас настолько все плохо, что ему пришлось в Македонию перейти для тренировки или какая-то иная причина может быть?

– Да нет, что значит «плохо»? Это временные трудности, которые испытывает вся страна и все отрасли без исключения, в том числе и спорт. Поэтому сетовать или страдать по этому поводу, думаю, вряд ли приходится. Все в одинаковой ситуации.

Другое дело, что, повторюсь, к русским сейчас отношение во многих странах, особенно в недружественных, конечно, не самое лучшее. Но ситуация постепенно меняется, то есть мы видим тенденцию к тому, что уже народ на Западе начинает уставать от всех этих лишений, от нехватки энергии.

И вообще начинает потихонечку успокаиваться – спадает спесь с людей и они начинают потихоньку здраво рассуждать: а все ли так на самом деле, как им представляет пресса, пропаганда и все, что сейчас нацелено против России? – сказал Васильев.