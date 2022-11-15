Арест экс-главы СБР и ЦСП Александра Кравцова продлен до 1 марта

Басманный суд Москвы продлил до 1 марта срок содержания под стражей экс-президенту Союза биатлонистов России ( ), бывшему главе ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России» (ЦСП) Александру Кравцову.

Свидетели обвинения вторично не явились на заседание. Следующее заседание по делу состоится 29 ноября.

Кравцова арестовали в сентябре 2020 года. Экс-главе СБР и ЦСП инкриминируют статью 160 Уголовного кодекса РФ («присвоение или растрата в особо крупном размере»). Максимальная санкция по этой статье – до 10 лет лишения свободы.

Почему арестован Александр Кравцов – казначей нашего спорта: ему вменяют, что фиктивно пристроил дочерей, зятя, внука, заплатил им 14 млн