Арест экс-главы СБР и ЦСП Александра Кравцова продлен до 1 марта
Басманный суд Москвы продлил до 1 марта срок содержания под стражей экс-президенту Союза биатлонистов России (СБР), бывшему главе ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России» (ЦСП) Александру Кравцову.
Свидетели обвинения вторично не явились на заседание. Следующее заседание по делу состоится 29 ноября.
Кравцова арестовали в сентябре 2020 года. Экс-главе СБР и ЦСП инкриминируют статью 160 Уголовного кодекса РФ («присвоение или растрата в особо крупном размере»). Максимальная санкция по этой статье – до 10 лет лишения свободы.
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