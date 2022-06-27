Дмитрий Васильев: «Регионы поставляют биатлонистов в СБР. Но от СБР даже куска бумаги в регион не поступило в знак благодарности за медаль»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев рассказал об отношении Союза биатлонистов России (СБР) к региональным федерациям.
Васильев возглавляет Федерацию биатлона Санкт-Петербурга. За этот регион выступает Максим Цветков, который взял бронзовую медаль в эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине.
«То, что наши очень хорошо выступили на Олимпиаде – нужно поблагодарить предыдущих президентов СБР, того же Кравцова и даже Драчева, потому что, ну... мы все понимаем.
И вишенка на торте – мы, регионы, поставляем биатлонистов в СБР, и эти спортсмены завоевывают медали. Но от СБР даже куска бумаги в регион не поступило в знак благодарности за то, что наш спортсмен завоевал медаль. Вот вам ответ на вопрос отношения к регионам», – сказал Васильев в эфире «Матч ТВ».