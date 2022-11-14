Эмильен Жаклен: «Сейчас я стараюсь делать все хорошо на стрельбе. Благодаря этому я могу быть стабильным и побороться за общий зачет»

Французский биатлонист высказался о готовности норвежской команды к сезону.

Накануне он одержал победу в спринте на турнире в шведском Идре. Норвежцы в эти выходные выступили в гонках открытия сезона в Шушене.

«Они в хорошей форме и хорошо натренировали стрельбу. Они стараются атаковать на стойке. Норвежцы готовы, но и мы тоже, несмотря на то, что все еще находимся в процессе работы.

Я приехал сюда, чтобы обрести правильный настрой и тщательность, которые я вкладывал в свои выстрелы в начале прошлого сезона. Затем произошли события, из-за которых у меня больше не было сил делать эти вещи.

Сейчас я стараюсь делать все хорошо на стрельбе. Благодаря этому я могу быть стабильным и побороться за общий зачет», – сказал Жаклен.