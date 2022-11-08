Каплина об участии в лыжной гонке: «Было очень непривычно выходить без пристрелки. Я на старте попыталась проверить ремень, а его нет»

Биатлонистка Елизавета Каплина прокомментировала выступление в лыжной гонке на 5 км в Ханты-Мансийске, где она заняла 3-е место.

– Как получилось, что ты соревновалась вместе с лыжницами в Хантах?

– Это была инициатива Артема Евгеньевича (Истомина). Когда мы были на сборе на Семинском перевале, он мне сказал: «Вот, лыжники бегут контрольную в Хантах, давай поучаствуем». Я сказала: «Давайте», но подумала, что он это в шутку сказал.

Я забыла о том разговоре, а за несколько дней до конца сбора он мне говорит: «Все, я тебя заявил, бежишь». Ладно, бегу, деваться некуда. Так вчера я вернулась в Ханты-Мансийск со сбора, а сегодня пробежала эту гонку.

– У тебя раньше был опыт соревноваться с такими именитыми лыжницами, как Наталья Непряева?

– Нет, для меня это первая такая гонка во взрослом возрасте.

– Какие на старте у тебя были ожидания от себя собой?

– Во-первых, было очень непривычно выходить без пристрелки. Я на старте попыталась проверить ремень, а его нет! Ожиданий больших у меня не было. Не загадывала, думала, пробегу как пробегу. Хотела не проиграть очень много, так и получилось.

– Вопрос, который обсуждают болельщики, кто на каких лыжах бежал? Лыжницы вроде бы были на тренировочных. А у тебя какие лыжи были?

– Мне лыжи готовил наш хантыйский сервис. Наверное, гоночные, просто не так сильно сделанные, как обычно на гонку, – сказала Каплина.

Лыжные гонки. «Югория. Первый снег». Истомина победила в коньковой «разделке» на 5 км, Непряева – 2-я, Каплина – 3-я