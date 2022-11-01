Артем Истомин: «Грех жаловаться, что Резцова пропустит сезон. Самое главное – у нее все хорошо, она и ребенок здоровы»

Тренер сборной России по биатлону Артем Истомин оценил новость о том, что Кристина Резцова пропустит сезон‑2022/2023 из-за беременности.

«Грех жаловаться, что Кристина пропустит сезон. Самое главное – у нее все хорошо, она и ребенок здоровы. Мы все очень рады за нее!

Подготовка к сезону проходит по плану. Находимся сейчас на Семинском перевале, потихоньку заканчиваем тут сбор.

Дальше поедем в Ханты‑Мансийск, где уже проведем предсоревновательную подготовку и будем вступать в сезон.

На данный момент все спортсмены нормально переносят нагрузку. Надеемся, все будет хорошо», – рассказал Истомин.

Кристина Резцова пропустит следующий сезон из-за беременности