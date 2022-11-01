Артем Истомин: «Грех жаловаться, что Резцова пропустит сезон. Самое главное – у нее все хорошо, она и ребенок здоровы»
Тренер сборной России по биатлону Артем Истомин оценил новость о том, что Кристина Резцова пропустит сезон‑2022/2023 из-за беременности.
«Грех жаловаться, что Кристина пропустит сезон. Самое главное – у нее все хорошо, она и ребенок здоровы. Мы все очень рады за нее!
Подготовка к сезону проходит по плану. Находимся сейчас на Семинском перевале, потихоньку заканчиваем тут сбор.
Дальше поедем в Ханты‑Мансийск, где уже проведем предсоревновательную подготовку и будем вступать в сезон.
На данный момент все спортсмены нормально переносят нагрузку. Надеемся, все будет хорошо», – рассказал Истомин.
Кристина Резцова пропустит следующий сезон из-за беременности
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