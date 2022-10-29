Патрик Оберэггер: «В отличие от Франции и Германии, в Норвегии биатлонисты не получают помощи от государства. Успех становится вопросом выживания»

Тренер женской сборной Норвегии по биатлону Патрик Оберэггер считает, что отсутствие зарплат положительно влияет на мотивацию в спорте.

«Во Франции, Германии, Австрии, Италии подавляющее число биатлонистов топ-уровня служат в армии или на таможне. Все они получают гарантированную ежемесячную заработную плату, и это приносит им определенный комфорт.

В Норвегии ни один биатлонист не получает помощи от государства, каждый должен позаботиться о себе сам (через спонсоров). При таком раскладе успех для наших биатлонистов становится вопросом выживания, и они вынуждены подходить к спорту иначе», – сказал Оберэггер в подкасте ExtraRunde.