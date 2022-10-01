«Как дела? Жопа». Тириль Экхофф может пропустить сбор норвежской команды в Оберхофе

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф может пропустить сбор национальной команды в немецком Оберхофе в октябре.

Об этом сообщил тренер сборной Норвегии Патрик Оберэггер. Большую часть предсезонной подготовки Экхофф провела в Осло, но отсутствует на сборе команды, который сейчас проходит там же.

– Была надежда, что она присоединится [к нам] в Оберхофе. Но раз уж уверенности нет ни у нее, ни у тренерского штаба, то мы можем отметить, что ей нужно уделить больше времени самой себе. Чтобы сосредоточиться на своем прогрессе.

– По какой причине ее нет здесь с вами [в Осло]?

– В тренировках с Тириль нам нужен сбалансированный подход. Она тренируется – в какие-то дни лучше, в какие-то – хуже.

Но федерация и тренерский штаб поддерживают Тириль. Она может и должна сама потратить столько времени, сколько ей нужно. Она сама решит, когда захочет снова присоединиться к нам, – сказал Оберэггер.

Норвежский телеканал TV 2 также обратился за комментарием к самой Экхофф. На вопрос о том, как обстоят дела, она ответила сообщением: «Жопа».

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