Виктор Майгуров: «Требование IBU выплатить ежегодный взнос? Впервые слышу. К нам никаких запросов не приходило»

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал информацию о том, что Международный союз биатлонистов (IBU) просит СБР выплатить ежегодный взнос в размере 150 евро.

Членство СБР в IBU в данный момент приостановлено, российские биатлонисты отстранены от международных соревнований.

«Требование IBU выплатить ежегодный взнос? Впервые от вас это слышу. К нам никаких запросов по этому поводу не приходило», – сказал Майгуров.

Международный союз биатлонистов просит СБР оплатить ежегодный взнос в размере 150 евро, несмотря на отстранение сборной

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