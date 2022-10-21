Виктор Майгуров: «Понимал, что информационная шумиха перед выборами ничего не стоит. Она утихла на следующий день и никому ничего не нужно было»

Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров высказался о скандалах перед выборами президента СБР.

Майгуров одержал победу на выборах, которые прошли 14 октября.

«Не могу сказать, что груз упал с плеч после выборов. Мы не прекращали работать, информационная шумиха, которая была, не оставалась незамеченной, но я понимал, что она ничего не стоит. Как показала жизнь, она утихла на следующий день и никому ничего не нужно было.

25 октября у нас будет встреча исполкома, все его члены обретут свои обязанности. Нам удалось создать орган единомышленников», – сказал глава .

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