Хаузер о болезни в межсезонье: «Невозможно наверстать все упущенные часы тренировок. Но я должна верить, что работа, проделанная в прошлые годы, поможет мне хорошо выступать»

Чемпионка мира по биатлону рассказала, что летом не могла полноценно готовиться к сезону из-за проблем со здоровьем.

– Летом вам пришлось столкнуться с болезнью. Как это изменило ваши осенние планы? Как вы сохраняете баланс, когда хочется и наверстать упущенное, и не перетренироваться?

– Сложно сказать, в какой форме я буду в этом сезоне. Я очень старалась, чтобы извлечь максимум. Трудно оставаться оптимистом, когда знаешь, что пропускаешь важные тренировки. Постепенно возвращается правильный настрой, удовольствие и страсть к биатлону.

Невозможно наверстать все упущенные часы тренировок на выносливость и скорость. Но я должна верить, что работа, проделанная в прошлые годы, поможет мне снова хорошо выступать, – сказала Хаузер.