Глава Федерации биатлона Забайкалья намерен подать в суд на министра спорта региона из-за лишения аккредитации

Глава Федерации биатлона Забайкальского края Геннадий Ковалев намерен подать в суд на регионального министра спорта Андрея Середкина.

Ранее Середкин подписал указ, который лишил федерацию госаккредитации – причиной названы проблемы с документальной отчетностью. Сам Ковалев утверждал, что федерацию призывали голосовать за Виктора Майгурова на выборах президента Союза биатлонистов России (СБР).

«Мы еще на совещании говорили, что министр, конечно, может приостановить деятельность федерации, но это будет незаконно: у него нет на это никаких оснований.

Все якобы несданные отчеты, ставшие поводом для приостановки деятельности, мы вовремя сдавали в краевой ЦСП в установленном порядке.

У меня есть подтверждение из ЦСП, что они получены и находятся на месте. Поэтому, как только вернусь с конференции, в понедельник буду писать заявление в суд на Середкина за незаконную приостановку деятельности федерации. Будем с ним судиться, ничего не остается.

Я завтра лечу в Москву, все равно приму участие в конференции [СБР]. Решение федерации есть, делегат от нее выбран и выбран на законных основаниях. И приостановление деятельности федерации никак не влияет на мое участие в качестве делегата», – рассказал Ковалев.

Выборы главы СБР пройдут 14 октября. Кроме Майгурова на пост также претендует Алексей Нуждов.

Федерация биатлона Забайкалья лишилась аккредитации. Ранее там сообщали о призывах голосовать за Майгурова на выборах главы СБР