Майгуров про слова Нугманова о финансовых операциях: «Договорились с Нуждовым, что выборы пройдут без вбросов в публичное поле. Не хочу опускаться в эту грязь»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) прокомментировал слова главы Федерации биатлона Татарстана Ильдара Нугманова о финансовых операциях в СБР.

Ранее Нугманов рассказал о двух операциях с бюджетными деньгами на 82 и 42 тысячи евро и фиктивными документами.

«Похоже, перед каждой выборной конференцией СБР в Нугманове просыпается желание почувствовать на себе внимание СМИ. Он и перед конференцией в июне публично выступал с голословными «разоблачениями». Эти «разоблачения» ничем не подтверждаются, и за три с лишним месяца после конференции Нугманов почему-то о них больше ни разу не вспомнил.

О том, как к его словам относятся представители наших регионов, говорит тот факт, что они с треском прокатили его при выборах в Исполком СБР, куда он выдвигал свою кандидатуру.

После той конференции, на которой большинство наших регионов оказали мне поддержку, мы договорились с о режиме тишины, о том, что выборы пройдут без вбросов в публичное поле. Я не хочу опускаться в эту грязь, втягивать наш биатлон в дрязги и склоки.

А Нугманову не стоит пытаться воздействовать на тех, кто будет выбирать 14 октября, своими нечистоплотными приемами. Это неспортивно», – написал Майгуров в ответ на запрос о комментарии.

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