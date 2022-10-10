Нуждов о финансовых операциях в СБР: «Мое негодяйство в том, что я не скрываю информацию, носящую незаконный характер? Тогда я готов быть негодяем»

Вице-президент Союза биатлонистов России ( ) объяснил, почему комментирует новости о финансовых операциях в СБР.

Ранее президент Федерации биатлона Татарстана Ильдар Нугманов рассказал о двух операциях с бюджетными деньгами на 82 и 42 тысячи евро и фиктивными документами.

– Чего лично вы добиваетесь? Что хотите всем этим сказать?

– Тут ничего не надо ни добиваться, ни говорить. Я на тот момент был в Правлении – органе, который в том числе отвечает за расходование средств в СБР.

Мне кажется, я предпринял ровно то, что положено по закону, да и по совести. А что, не надо добиваться, чтобы вернули неправомерно полученные бюджетные средства? У меня есть профессиональный опыт, я в обоих случаях вижу признаки состава преступления. Мне надо было промолчать, понимая и зная?

В первом случае я шел с открытым забралом – спросил у президента, почему он так действовал. Получил ответ, который меня не удовлетворил. Вместе с ним пошел в Минспорт – орган управления, который является распорядителем средств. Дальше Минспорт принял такое решение. Что неправильного я сделал?

Мер административного характера к Рочеву не приняли. Хотя, на мой взгляд (и как показало время), они были необходимы. Произошел второй случай – я опять пошел в Минспорт. Они проводят свое разбирательство. Но у меня на руках остались объяснения, в которых представлены признаки состава – я их передал в соответствующие правоохранительные органы. Я считаю, это моя обязанность.

Странно спрашивать меня, чего я добиваюсь. Я бы поставил вопрос наоборот: чего добивались люди, которые исполняли такие кордебалеты? У них надо спрашивать.

– Что скажете в ответ на два тезиса: а) Нуждов нарушил режим тишины, о котором вы договаривались с Майгуровым еще летом; б) Нуждов, как и перед первым туром выборов, чужими руками пытается дискредитировать Майгурова, включает грязные технологии?

– В уголовно-процессуальном кодексе есть такое понятие – сокрытие преступления от учета. Я ни с кем не договаривался, тем более с Виктором, что я буду скрывать преступления.

Почему это вскрылось сейчас? Я уже объяснил. Это решил опубличить Нугманов – это его зона. Я никаких действий не предпринимал.

Мои в кавычках грязные технологии выражаются в том, что я не скрываю информацию, которая носит, мягко говоря, незаконный характер? В этом мое негодяйство? Тогда я готов быть негодяем в глазах этих товарищей, – сказал Нуждов.

«Я не договаривался, что буду скрывать преступления». Скандал с деньгами в биатлоне – перед выборами президента