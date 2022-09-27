Анфиса Резцова: «Сейчас Виролайнен даже нам не говорит, продолжит ли выступать. Скорее всего, если не вернется в этом сезоне, то не вернется вообще»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова оценила шансы своей дочери Дарьи Виролайнен вернуться к соревнованиям.

«Сейчас она даже нам не говорит, продолжит ли выступать или нет. У нее ребенку восемь месяцев (в январе у Виролайнен родился третий сын – Sports.ru), она кормит его.

Даша сейчас поддерживает форму для себя. Нет уверенности, что она вернется. Хотя еще пару лет побегать было можно.

Скорее всего, если не вернется в этом сезоне, то не вернется вообще. Посмотрим, что будет зимой, сможет ли она вернуться после родов или нет», – сказала Резцова.

Виролайнен 33 года. В этом году она взяла серебро в индивидуальной гонке на чемпионате Финляндии.

Говорят, дочь Анфисы Резцовой переходит в сборную Финляндии – ее уже называют предательницей. Сейчас она все объяснит