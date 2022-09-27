Андрей Расторгуев выиграл масс-старт на чемпионате Эстонии по летнему биатлону. Ранее он отбыл допинговую дисквалификацию

Латвийский биатлонист Андрей Расторгуев выиграл масс-старт и занял пятое место в спринте на открытом чемпионате Эстонии в Отепя.

Ранее 34-летний спортсмен отбыл дисквалификацию в 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил.

Летний биатлон

Открытый чемпионат Эстонии

Отепя, Эстония

Мужчины

25 сентября

Масс-старт

1. Андрей Расторгуев (Латвия) – 32.09,85 (2)

2. Рене Захна (Эстония) – 10,29 (2)

3. Райдо Ранкель (Эстония) – 28,09 (3)

24 сентября

Спринт

1. Рене Захна (Эстония) – 24.10,84 (0)

2. Витаутас Строля (Литва) – 23,0 (2)

3. Максим Фомин (Литва) – 24,1 (0)

4. Кароль Домбровски (Литва) – 46,3 (1)

5. Андрей Расторгуев (Латвия) – 1.21,2 (4)