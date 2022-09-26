Тренер сборной ХМАО‑Югры о повестках биатлонистам: «Не в курсе. Мне никто ничего не говорил»

Главный тренер сборной ХМАО‑Югры Евгений Редькин не подтвердил информацию о том, что несколько биатлонистов команды получили повестки в военкомат.

Ранее об этом сообщило издание Metaratings со ссылкой на источник в региональной сборной.

– Не в курсе, не знаю. Сейчас нахожусь в Чайковском на совещании. Не слышал ничего. А ком речь там?

– Фамилии не уточняются.

– Взрослые все здесь. Мне никто ничего не говорил, – сказал Редькин.

Несколько биатлонистов из сборной ХМАО-Югры получили повестки в военкомат (Metaratings)