Редькин о планах Поршневой: «Пока будет подготовительный период около полугода. Думаю, в конце сезона она даже сможет выступить на соревнованиях»

Вице-президент Союза биатлонистов Югры Евгений Редькин рассказал о планах после рождения ребенка.

«Мы с ней обсуждали в межсезонье ее ситуацию, спрашивали про планы, будет ли заниматься семейной жизнью или спортом. Она сказала, что будет заниматься семейной жизнью, но как только подрастет ее маленький ребеночек, то обязательно вернется в сборную Ханты-Мансийского автономного округа, чтобы выступать и радовать болельщиков.

Пока будет подготовительный период около полугода. Где-то, думаю, в конце сезона она даже сможет выступить на соревнованиях», – сказал Редькин.