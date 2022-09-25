Никита Поршнев: «Выступаю неплохо, но не суперхорошо. Второе место в эстафете равноценно золоту»

Биатлонист Никита Поршнев прокомментировал итоги эстафеты на летнем чемпионате России в Чайковском.

Сегодня Поршнев завоевал серебро в составе команды ХМАО-ЮГРА. Вместе с ним выступали Алексей Вагин, Петр Пащенко и Михаил Бурундуков.

«Форма у меня сейчас достаточно неплохая. Я не болел, а тренировался, все обошлось без эксцессов. К старту я готовился планомерно и выступаю достаточно неплохо, но не суперхорошо. В двух стартах я нигде не провалился и готов отработать и индивидуальную гонку.

Эстафета получилась очень интересной и для зрителей, и для участников. Каждый старался пробежать свой этап, как мог, поэтому сегодня проигрывала и выигрывала команда. Мы заняли второе место, и это равноценно золоту, потому что в начале получилось не очень, но все ребята сделали то, что могли, и я их поздравляю со вторым местом.

Конечно, нас готовили к другому, и все ставки перед стартом делали на нас. Никто не стеснялся называть нас фаворитами, и мы оценивали хорошо свое состояние, понимали, что способны бороться за первое место.

Догонять всегда тяжело, потому что ты подстраиваешься не под свой темп, а стараешься сократить на каждом участке дистанции. Из-за этого я сегодня промазал на лежке, но со стойкой справился и дотерпел последний круг, поэтому я доволен своим этапом», – рассказал Поршнев.

Чемпионат России по летнему биатлону-2022. Халили, Елисеев, Смирнов и Мысев выиграли эстафету, команда Поршнева – 2-я, Гараничева – 3-я