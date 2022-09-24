Елисеев о 27-м месте в спринте: «Чувствовал себя ужасно. Уже на втором-третьем подъеме понял, что силы начинают заканчиваться»

Биатлонист Матвей Елисеев рассказал о самочувствии во время спринта на чемпионате России, где он занял 27-е место.

«Старт дался так, как я и предполагал, но надеялся, что у меня чуть больше есть в мышцах для того, чтобы работать. До ноября мне дали полный допуск до тренировок в плане здоровья, а дальше посмотрим.

У меня было всего два сбора – один десять дней, а другой – семь, поэтому сложно пока говорить о какой-то готовности. Меня сейчас тренирует доктор-кардиолог, потому что по-другому мне нельзя.

Завтра пробегу эстафету и по ее результатам буду смотреть, стоит ли бежать индивидуальную гонку. Пока мне кажется, что это будет проблематично.

Чувствовал себя ужасно. Уже на втором-третьем подъеме понял, что силы начинают заканчиваться», – сказал Елисеев.

Матвей Елисеев: «С декабря по сентябрь не брал винтовку в руки – и допуска не было, и на сборы не ездил. Сейчас вошел в норму для нетренированного человека»