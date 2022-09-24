Петр Пащенко: «С учетом нынешних реалий живу сегодняшним днем. Готовлюсь к зиме, понимаю, что соревноваться предстоит в России»

Биатлонист Петр Пащенко прокомментировал свою победу в спринте на летнем чемпионате России.

«Мой единственный промах связан с потерей концентрации. Все мысли переключились уже на дистанцию. Это классическая психологическая ошибка в биатлоне.

Пока у меня маловато соревновательной практики, несмотря на то, что я соревновался в Сочи. Этап в Раубичах я пропустил. Думаю, что эта гонка – неплохой срез моей готовности. В юниорском возрасте я хорошо выступал на лыжероллерах, но с тех пор сильно изменилась техника.

Раньше она была больше роллерной, а на лыжах я уступал по дистанции, но со временем мы скорректировали технику и больше работали именно над лыжным ходом.

Сейчас на роллерах я уже не так быстр, но в силу своей особенности хорошо чувствую себя в это время, поэтому летние соревнования для меня всегда проходят хорошо.

С учетом нынешних реалий живу сегодняшним днем. Готовлюсь к зиме, понимаю, что соревноваться предстоит в России.

Есть определенные задачи, над которыми мы работали в техническом плане и в плане специальной силовой работы, откатывали новые моменты в тренировочном плане. Посмотрим, как все это удастся реализовать в сезоне», – сказал Пащенко.