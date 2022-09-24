Наталья Гербулова: «Откуда скорость? Я похудела. Сегодня неплохой день, результат хороший»

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Российская биатлонистка Наталья Гербулова прокомментировала свое выступление в спринте на летнем чемпионате России.

Гербулова с двумя промахами завоевала серебро, уступив 14,4 секунды победительнице – Тамаре Дербушевой.

«Откуда скорость? Я похудела. Сегодня очень неплохой день. Результат достаточно хороший.

После Раубичей остались на сборе, тренировались, восстанавливали свои митохондрии и пошли дальше соревноваться.

Как сохранить скорость к зиме? Тренироваться дальше с нашим тренерским штабом», – сказала Гербулова в эфире «Матч ТВ».

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