Наталья Гербулова: «Хочется, чтобы спорт не пропадал. Биатлонисты и лыжники могут участвовать в трех циклах Олимпиады, а как быть гимнасткам, фигуристкам?»

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Биатлонистка Наталья Гербулова рассчитывает, что отстранение российских спортсменов не затянется на долгий срок.

«Хочется, чтобы спорт сейчас не пропадал. Это, конечно, грустно, но если продолжится эта ситуация с отстранением, ради чего детям заниматься спортом?

Ладно мы, биатлонисты и лыжники, мы можем участвовать в трех циклах Олимпиады, а как быть гимнасткам, фигуристкам? У них одна Олимпиада, чтобы показать хороший результат.

Наши юноши и юниоры не смогут увидеть то, что видели мы – юниорские первенства мира, зимние и летние юношеские Олимпийские игры. Это очень печально, очень обидно и неприятно.

Я считаю, что спорт должен быть всегда, вне зависимости от того, что происходит в мире. Я надеюсь и верю, что все-таки это ненадолго», – сказала Гербулова.

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