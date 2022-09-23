Наталья Гербулова: «Хочется, чтобы спорт не пропадал. Биатлонисты и лыжники могут участвовать в трех циклах Олимпиады, а как быть гимнасткам, фигуристкам?»

Биатлонистка Наталья Гербулова рассчитывает, что отстранение российских спортсменов не затянется на долгий срок.

«Хочется, чтобы спорт сейчас не пропадал. Это, конечно, грустно, но если продолжится эта ситуация с отстранением, ради чего детям заниматься спортом?

Ладно мы, биатлонисты и лыжники, мы можем участвовать в трех циклах Олимпиады, а как быть гимнасткам, фигуристкам? У них одна Олимпиада, чтобы показать хороший результат.

Наши юноши и юниоры не смогут увидеть то, что видели мы – юниорские первенства мира, зимние и летние юношеские Олимпийские игры. Это очень печально, очень обидно и неприятно.

Я считаю, что спорт должен быть всегда, вне зависимости от того, что происходит в мире. Я надеюсь и верю, что все-таки это ненадолго», – сказала Гербулова.

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