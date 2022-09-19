Расписание трансляций летнего чемпионата России по биатлону-2022 в Чайковском

С 24 по 27 сентября в Чайковском пройдет летний чемпионат России по биатлону. Sports.ru представляет расписание трансляций соревнований.

Летний чемпионат России по биатлону-2022

Чайковский

Расписание трансляций

24 сентября, суббота

Спринт, мужчины

9:00 Матч ТВ, Матч! Планета

Спринт, женщины

11:45 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета

25 сентября, воскресенье

Эстафета, мужчины

9:00 Матч ТВ, Матч! Планета

Эстафета, женщины

12:00 Матч ТВ, Матч! Планета

27 сентября, вторник

Индивидуальная гонка, мужчины

9:00

Индивидуальная гонка, женщины

12:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала трансляций – московское. Информация по трансляциям гонок 27 сентября будет добавлена позже.