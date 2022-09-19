Расписание трансляций летнего чемпионата России по биатлону-2022 в Чайковском

С 24 по 27 сентября в Чайковском пройдет летний чемпионат России по биатлону. Sports.ru представляет расписание трансляций соревнований.
Летний чемпионат России по биатлону-2022
Чайковский
Расписание трансляций
24 сентября, суббота
Спринт, мужчины
9:00 Матч ТВ, Матч! Планета
Спринт, женщины
11:45 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета
25 сентября, воскресенье
Эстафета, мужчины
9:00 Матч ТВ, Матч! Планета
Эстафета, женщины
12:00 Матч ТВ, Матч! Планета
27 сентября, вторник
Индивидуальная гонка, мужчины
9:00
Индивидуальная гонка, женщины
12:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала трансляций – московское. Информация по трансляциям гонок 27 сентября будет добавлена позже.