Губерниев о ранней пенсии для спортсменов: «Неразумное предложение. Наши спортсмены зачастую избалованные, у них куча мамок, нянек»

Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал идею о снижении пенсионного возраста для профессиональных спортсменов.

Ранее инициатива была озвучена на заседании комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР). От группы атлетов выступали чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова и двукратный призер Олимпийских игр в ски-кроссе Сергей Ридзик.

«Это совершенно неразумное предложение. В данном случае против не только я. У спортсменов огромные возможности развиваться после спорта. Почему мы должны снижать пенсионный возраст спортсменам, а детскому хирургу не должны?

Спортсмены должны работать, как и все. Люди, будучи спортсменами, у нас в стране получают неплохие деньги и служат в различных силовых структурах. Где есть и пенсия, и выслуга лет. И здесь позиции Гамовой и Ридзика не выдерживают критики.

Если говорить о переподготовке спортсменов, то в первую очередь нужно почитать слова Легкова. Если человек сидит и ничего не делает, никакое создание условий ему не поможет.

Наши спортсмены зачастую люди избалованные, у которых куча мамок, нянек. И в этом смысле значительное количество иностранцев – более цельные люди, более целеустремленные. У спортсменов и так много возможностей получать образование, чтобы создавать что-то дополнительное», – сказал Губерниев.

Наши спортсмены просят досрочную пенсию (как у шахтеров), хотя в 2018-м чемпионы из Думы повысили пенсионный возраст

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