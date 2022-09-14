Тренер Виролайнен о ее возможном переходе в Финляндию: «Какое это предательство? Неизвестно, будет ли Дарья вообще бегать по состоянию здоровья»

Теги сборная России жен сборная Финляндии жен Дарья Виролайнен Леонид Мякишев Биатлон

Личный тренер Дарьи Виролайнен Леонид Мякишев отреагировал на мнения, что возможный переход биатлонистки в сборную Финляндии является предательством.

«Два дня назад я разговаривал с Ромой Виролайлен, потому что у Даши телефон другой. Мы с ним обсудили, поговорили. Даша родила ребенка, и сейчас тренировочный процесс у нее идет не очень сильно.

Поэтому неизвестно, будет ли она вообще бегать по состоянию здоровья и положения. Ситуация очень сложная, и конкретно что‑то сказать пока нельзя.

Ну какое это предательство? Даша переехала туда за мужем. Она бегала за Россию всё время, а сейчас пока неизвестно, будет ли она вообще участвовать в соревнованиях», – сказал Мякишев. 

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