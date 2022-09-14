Тренер Виролайнен о ее возможном переходе в Финляндию: «Какое это предательство? Неизвестно, будет ли Дарья вообще бегать по состоянию здоровья»

Личный тренер Дарьи Виролайнен Леонид Мякишев отреагировал на мнения, что возможный переход биатлонистки в сборную Финляндии является предательством.

«Два дня назад я разговаривал с Ромой Виролайлен, потому что у Даши телефон другой. Мы с ним обсудили, поговорили. Даша родила ребенка, и сейчас тренировочный процесс у нее идет не очень сильно.

Поэтому неизвестно, будет ли она вообще бегать по состоянию здоровья и положения. Ситуация очень сложная, и конкретно что‑то сказать пока нельзя.

Ну какое это предательство? Даша переехала туда за мужем. Она бегала за Россию всё время, а сейчас пока неизвестно, будет ли она вообще участвовать в соревнованиях», – сказал Мякишев.

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