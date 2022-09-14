Анфиса Резцова: «Это сволочи, кто называет Виролайнен предательницей. Даша повыступает за Финляндию, а потом – за Россию»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова резко высказалась о противниках перехода ее дочери Дарьи Виролайнен в сборную Финляндии по биатлону.
– Это сволочи, кто называет ее предательницей. Дашенька повыступает немножко за Финляндию, а потом нас в Россию пустят, и она будет выступать за Россию! Однозначно!
– Будет за Россию потом?
– Ну, конечно. Как нас запустят, она будет за Россию выступать.
– Сейчас за Финляндию?
– Будет выступать, потому что человек занимался спортом много‑много лет. Немножко будет выступать за Финляндию. Чуть‑чуть!
Я каждый день практически выхожу с ней на связь. Она никому не мешает. То, что делает, она делает, – сказала Резцова.
Говорят, дочь Анфисы Резцовой переходит в сборную Финляндии – ее уже называют предательницей. Сейчас она все объяснит