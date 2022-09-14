Динара Алимбекова: «Мне было бы интересно выступать в России. Этапов Кубка Содружества не так много, а хочется соревноваться»

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова рассказала о возможном участии в российских соревнованиях.

24 сентября в Чайковском стартует чемпионат России по летнему биатлону. 26 ноября пройдут первые гонки Кубка России.

– Я еще не знаю точного плана по участию нашей команды в соревнованиях, но мне было бы интересно выступать в России.

Этапов Кубка Содружества не так много, а нам хочется соревноваться. Если российская сторона будет не против, то мы с удовольствием приедем. Будет интересно, – сказала Алимбекова.

– С весны вы чаще общаетесь с россиянками. В Беларуси (где пройдет второй этап Кубка Содружества – Sports.ru) выступаете для них в качестве гида, рассказываете о каких-то местных нюансах?

– Мы общаемся не только в этом сезоне, а хорошо знакомы еще с юниорских стартов, поэтому мы все в хороших отношениях с российскими девчонками.

Они приезжали к нам на сборы и раньше и порой спрашивали, где найти косметолога, стоматолога, какие места посетить в Минске. Когда мы приезжаем на сборы в Россию, происходит то же самое.

Мы спрашиваем у них, куда можно сходить и как провести выходной день. Такое общение началось не только сейчас, и я очень рада, что у нас такие теплые отношения, – отметила белорусская биатлонистка.

Календарь чемпионата и Кубка России по биатлону: старт соревнований в Чайковском, финал – в Увате