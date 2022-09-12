Анфиса Резцова: «Полагаю, что Виролайнен будет выступать за Финляндию. Вопрос решается»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова сообщила, что ее дочь , скорее всего, будет выступать за сборную Финляндии.

«Пока все не точно известно. Вопрос решается. Но мысли о переходе в сборную Финляндии у нее есть и были, потому что Россию не допускают, а ей хочется еще выступать.

Полагаю, что она будет выступать за Финляндию. Хотя я надеюсь, что и Россию тоже допустят. Мечтала, чтобы они с сестрой вместе бегали за нашу страну», – сказала Резцова.

Анфиса Резцова: «Где Виролайнен будет выступать дальше? Думаю, что нигде. Она будет выступать, когда Россию допустят»