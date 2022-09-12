Губерниев о возможном переходе Виролайнен в Финляндию: «Буду радоваться, если спортсмены смогут выступать на международных соревнованиях. Они для меня не предатели»

Теги сборная России жен Дмитрий Губерниев сборная Финляндии жен Дарья Виролайнен переходы Роман Виролайнен Биатлон

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о том, что российская биатлонистка Дарья Виролайнен может начать выступать за сборную Финляндии.

«Я за Дашу очень рад. У Ромы Виролайнена, ее мужа, есть финские корни, поэтому если она будет иметь возможность выступать, пусть даже и за сборную Финляндии, я только этому порадуюсь. Глобально в сборную Финляндии она попадет, в этом я убежден на 100%. Не знаю, конечно, как там сложится на международных соревнованиях, но будет интересно.

Я буду радоваться, если спортсмены так или иначе смогут выступать на международных соревнованиях, пусть даже не представляя Российскую Федерацию. Они для меня не предатели: рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше. Переходы уже начинаются и их будет больше, а Виролайнен сам бог велел», – сказал Губерниев.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные