Губерниев о возможном переходе Виролайнен в Финляндию: «Буду радоваться, если спортсмены смогут выступать на международных соревнованиях. Они для меня не предатели»

Комментатор «Матч ТВ» отреагировал на информацию о том, что российская биатлонистка может начать выступать за сборную Финляндии.

«Я за Дашу очень рад. У Ромы Виролайнена, ее мужа, есть финские корни, поэтому если она будет иметь возможность выступать, пусть даже и за сборную Финляндии, я только этому порадуюсь. Глобально в сборную Финляндии она попадет, в этом я убежден на 100%. Не знаю, конечно, как там сложится на международных соревнованиях, но будет интересно.

Я буду радоваться, если спортсмены так или иначе смогут выступать на международных соревнованиях, пусть даже не представляя Российскую Федерацию. Они для меня не предатели: рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше. Переходы уже начинаются и их будет больше, а Виролайнен сам бог велел», – сказал Губерниев.