Васильев о словах Клишиной: «Не надо забывать, где ты родился. Любая страна – это мать. Даже если мать временно больна, это не повод отказываться от нее»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону прокомментировал слова прыгуньи в длину Дарьи Клишиной о том, что ее сын не будет получать российское гражданство.

Клишина живет и тренируется в США. В июне этого года она родила первенца в Майами.

«Она лицо нашей страны в этом виде спорта? Она не может быть нашим лицом. Она одна из спортсменок, которым разрешили выступать на международных соревнованиях. Какое она лицо?

Она не самая сильная спортсменка – так, обычный середнячок. Ей удобно жить в Америке, видимо, ее все устраивает. Это ее выбор, где ей и ее ребенку жить, а также выбрать гражданство.

Просто существует этический вопрос: какая страна ее воспитала, где она получила все свои навыки и знания. Даже ради этого стоило промолчать.

Да, ты можешь думать и поступать как хочешь, но ради уважения к стране, которая тебя взрастила, могла бы промолчать.

Наверное, она уже получила американский паспорт, ведь там постоянно находится. Это не возбраняется, демократичный выбор, каждый вправе выбирать себе страну и гражданство, которое он хочет.

Но не надо забывать, где ты родился. Любая страна – это мать. Даже если мать временно больна, то это не повод, чтобы отказываться от нее», – сказал Васильев.

Дарья Клишина: «У сына американский паспорт, российский получать не планируем. Для будущего американский и европейский паспорта будут ему полезнее»