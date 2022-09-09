Васильев о словах Клишиной: «Не надо забывать, где ты родился. Любая страна – это мать. Даже если мать временно больна, это не повод отказываться от нее»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал слова прыгуньи в длину Дарьи Клишиной о том, что ее сын не будет получать российское гражданство.
Клишина живет и тренируется в США. В июне этого года она родила первенца в Майами.
«Она лицо нашей страны в этом виде спорта? Она не может быть нашим лицом. Она одна из спортсменок, которым разрешили выступать на международных соревнованиях. Какое она лицо?
Она не самая сильная спортсменка – так, обычный середнячок. Ей удобно жить в Америке, видимо, ее все устраивает. Это ее выбор, где ей и ее ребенку жить, а также выбрать гражданство.
Просто существует этический вопрос: какая страна ее воспитала, где она получила все свои навыки и знания. Даже ради этого стоило промолчать.
Да, ты можешь думать и поступать как хочешь, но ради уважения к стране, которая тебя взрастила, могла бы промолчать.
Наверное, она уже получила американский паспорт, ведь там постоянно находится. Это не возбраняется, демократичный выбор, каждый вправе выбирать себе страну и гражданство, которое он хочет.
Но не надо забывать, где ты родился. Любая страна – это мать. Даже если мать временно больна, то это не повод, чтобы отказываться от нее», – сказал Васильев.
Дарья Клишина: «У сына американский паспорт, российский получать не планируем. Для будущего американский и европейский паспорта будут ему полезнее»