Вагин о возможной смене гражданства: «В моей любимой стране я готов достигать результатов. Страну я не буду менять никогда»

Российский биатлонист Алексей Вагин ответил на вопросы о возможной смене гражданства, тренировках в группе Сергея Башкирова и кумирах в спорте.

Ранее Вагин выиграл гонку преследования на первом этапе Кубка Содружества в Сочи.

О выступлении в Сочи

«Конечно, не ожидал, что смогу показать такой результат, так как мы все равно делаем акцент на зиму, ждем, когда будем соревноваться на лыжах. Летом я особо высоких результатов никогда не показывал. Я не обладаю техникой, чтобы на роллерах бежать так быстро, как некоторые ребята.

В целом очень рад этому выступлению, потому что удалось справиться с жарой, гонкой и стрельбой. Особой эйфории у меня и не было. Больше ждал, когда приеду домой и увижусь с родными и близкими, потому что целый месяц мы провели на сборе в Сочи».

О тренировках в группе Башкирова

«Никакой дедовщины нет. Ребята все дружные, позитивные. Конечно, Саня Логинов, Макс Цветков, Антон Бабиков и Саня Поварницын – очень опытные ребята, и мы стараемся тянуться за ними. Остальные значительно моложе, поэтому смотрим, как они тренируются, общаемся с ними, вместе проводим тренировки. Стараемся за всеми тянуться».

О кумирах в биатлоне

«Если говорить о спортсменах прошлых лет, то я смотрел много биатлонных гонок 90-х и нулевых, когда было противостояние трио: Уле Эйнар Бьорндален, Рафаэль Пуаре и Свен Фишер. С этого трио я и старался брать пример».

О возможной смене гражданства

«Конечно, такой мысли у меня не было и точно знаю, что никогда не будет. Я понимаю, что в нашей большой стране, в моей любимой стране я готов достигать результатов. Страну я не буду менять никогда».

Вагин о хобби: «Люблю покер – раньше почти каждый день играл онлайн-турниры. Еще без рыбалки не могу»