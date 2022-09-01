Халили о том, что получит бронзу ЧЕ-2021: «Круто, что на одну медаль в моей копилке будет больше. Остается только дождаться, когда ее передадут мне»

Российский биатлонист отреагировал на новость о том, что получит бронзовую медаль чемпионата Европы-2021 из-за перераспределения наград после дисквалификации латвийца .

Расторгуев лишится золота индивидуальной гонки, так как его результаты, показанные с 1 июля 2020‑го, аннулированы. Халили занял в той гонке 4-е место.

«Сложно что‑то сказать сейчас. В любом случае приятно получать медаль. Гораздо приятнее получать ее вживую сразу, на самом соревновании после гонки.

Ну что, круто, что на одну медаль в моей копилке будет больше. Остается только дождаться, когда ее передадут мне», – сказал Халили.

CAS отклонил апелляцию латвийского биатлониста Расторгуева на дисквалификацию за пропуск допинг-тестов. Халили получит бронзу ЧЕ-2021