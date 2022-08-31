Анастасия Батманова: «Казакевич – топ-уровень, она вытягивает в разы больше работы. Мы тянемся за ней, а она учится у нас стрельбе»

Российская биатлонистка Анастасия Батманова рассказала о взаимоотношениях спортсменок в группе .

– Если говорить про вашу группу, про спортсменок – на ком эта группа держится?

– Топ-уровень – , 100 процентов. А она учится у нас стрельбе. А куда деваться?

Мы «варимся» в команде, которая вынуждает быть сильнее каждую тренировку, мы друг друга подстегиваем. Мы не можем быть ниже уровнем, потому что смотрим на Иру Казакевич, которая вытягивает в разы больше работы, и нам кажется, что мы будем так же делать.

Ты просто себя чувствуешь сильнее, потому что уровень, который она тянет – мы все за ней, он обязывает. И я могу сказать, что за летнюю подготовку есть моменты, в которых я добавила.

– Наталия Шевченко – тоже ориентир?

– Да, она ходом примерно такого же уровня, как Ира. Мы стараемся ей помогать в стрельбе, что-то объяснять. Сложно, наверное, во взрослом возрасте учиться, какие-то новые навыки приобретать.

Думаю, она чувствует, что мы ей помогаем. По крайней мере я. Я стараюсь с душой направить ее в нужное русло, потому что ошибки очень легко заработать и потом закрепить, а не допустить их и стрелять чисто – сложно.

– Тебе не кажется, что ты звучишь немного травоядно? У вас индивидуальный вид спорта, ты должна обыгрывать ту же самую Иру, Наташу.

– Во-первых, я говорю правду. Во-вторых, мне ничего не мешает быть такой же сильной и тренироваться.

В-третьих, я сейчас не на трассе, отдыхаю, отбежала соревнования, меня поздравила та же Наталия, мне было очень приятно. Считаю, что должны такие отношения поддерживаться.

На гонках мы можем что угодно друг другу сказать, пнуть, ударить, поругаться. А в команде мне комфортно, когда мы все общаемся, – сказала Батманова в интервью СБР.