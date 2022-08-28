Антон Бабиков: «Сегодня всю энергию направил на концентрацию на стрельбе, удалось пережидать выстрелы и отработать чисто»

Российский биатлонист прокомментировал победу в масс-старте на первом этапе Кубка Содружества в Сочи.

«Проанализировал ошибки вчерашнего дня. Что вчера, что сегодня состояние в горах такое, что очень сложно концентрироваться, сохранять свежесть головы на стрельбище. Сегодня всю энергию направил на концентрацию на стрельбе, удалось пережидать выстрелы, чтобы не допускать ошибок.

На четвертом круге ехал и понимал, что надо спокойно отработать на рубеже – не думать об отрыве, не создавать себе проблем на последнем круге. Да, последний рубеж не так четко отработал – сказывается, усталость громадная, количество дней в горах. Не так четко работал, но все равно чисто», – рассказал Бабиков в эфире «Матч ТВ».