Виктор Майгуров: «Выборы главы СБР пройдут не раньше начала октября. Нам еще не зарегистрировали устав»

Глава Союза биатлонистов России ( ) сообщил, что повторные выборы президента организации состоятся не раньше начала октября.

Отчетно-выборная конференция СБР прошла 23 июня в Москве. Майгурову не хватило одного голоса для победы над Алексеем Нуждовым.

«Выборы главы СБР пройдут не раньше начала октября, нам еще не зарегистрировали устав, срок как раз подходит в эту пятницу, когда они должны это сделать. А потом еще мы должны определить дату выборов. Раньше октября это уже нереально», – сказал Майгуров.

«Еще один голос – и были бы мои похороны». Почему биатлон уткнулся в тупик с выборами президента?