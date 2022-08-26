Виктор Майгуров: «Выборы главы СБР пройдут не раньше начала октября. Нам еще не зарегистрировали устав»

Теги Союз биатлонистов России Виктор Майгуров Биатлон

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что повторные выборы президента организации состоятся не раньше начала октября.

Отчетно-выборная конференция СБР прошла 23 июня в Москве. Майгурову не хватило одного голоса для победы над Алексеем Нуждовым.

«Выборы главы СБР пройдут не раньше начала октября, нам еще не зарегистрировали устав, срок как раз подходит в эту пятницу, когда они должны это сделать. А потом еще мы должны определить дату выборов. Раньше октября это уже нереально», – сказал Майгуров.

«Еще один голос – и были бы мои похороны». Почему биатлон уткнулся в тупик с выборами президента?

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