Тренер Жаббаровой: «Валерию посещали мысли о завершении карьеры, потому что наших доводов принимать не хотели и ей грозила четырехлетняя дисквалификация»

Сергей Шуюков, тренер биатлонистки Валерии Жаббаровой, рассказал о переживаниях спортсменки из-за ситуации с положительной допинг-пробой на мельдоний.

«Психологически было очень тяжело, все были на нервах. Валерию даже посещали мысли о завершении карьеры, потому что сначала наших доводов принимать не хотели и ей грозила четырехлетняя дисквалификация – пережить такое наказание было бы очень тяжело.

Человек восемь лет занимался биатлоном, и вот так, в один момент он оказался в темной комнате, из которой поначалу не было видно выхода.

Ситуацию осложняло и то обстоятельство, что на время разбирательства у Валерии не было возможности тренироваться вместе с командой и выезжать на учебно-тренировочные сборы.

Она не могла находиться на спортивных объектах, ей нельзя было участвовать ни в каких соревнованиях: она просто бегала все время одна в лесу, ей даже поговорить было не с кем», – сказал Шуюков.

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