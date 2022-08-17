«Пришла, отработала, сказала: я сегодня лучшая». Миронова выиграла стрелковую тренировку на сборе группы Истомина в Тюмени

Российская биатлонистка рассказала о прогрессе в стрельбе.

Спортсменка тренируется в составе группы Артема Истомина, которая сейчас проводит сбор в Тюмени.

– Пока что сложно оценить свое состояние. Но чувствую я себя определенно лучше, чем в прошлом августе, потому что там совсем было все плохо. Сейчас я пытаюсь восстановить здоровье и получить какой-то тренировочный эффект, поэтому балансирую между двумя гранями: работа – восстановление, чтобы подготовка шла максимально продуктивно.

– На сборе в Тюмени над чем работаете?

– Здесь я очень много времени уделяю стрелковой подготовке, как всегда. Надо признать, работа на рубеже стала гораздо лучше. Также работаем над выносливостью и вставляем скоростные тренировки.

– Здесь вы уже выиграли стрелковую тренировку.

– Да, было такое, ха-ха. Я пришла, отработала, сказала: я сегодня лучшая. Посмотрели – я и правда была лучшей.

– То есть на самом деле есть прогресс?

– Да, определенно есть. И он достаточно заметный. Хотя, конечно, нужно все приносить на скорость. Но во время спокойных тренировок я очень добавила в стрелковом компоненте.

– Болезни в начале весны сказываются на нынешнем состоянии?

– Это был достаточно сильный удар по иммунитету. Поэтому, когда я начинала тренироваться в начале сезона, организм давал большие сбои. Пришлось корректировать подготовку. То есть начинала получать нагрузку, а организм снова или заболевал или стопорил меня. Он не позволял работать как нужно. Поэтому это очень сильно сказалось на моем здоровье.

– В группе Истомина занимаются и мужчины – и . Как-то тянетесь за ними на тренировках?

– В функциональной части – нет. Я больше у них подглядываю технику. В этом плане интересно работать с ребятами. Они все-таки потехничнее меня. Поэтому смотрю на них и что-то привношу на себя, – сказала Миронова.