Тихонов о заявлении Макларена: «Они еще приползут на коленях! Нам будут открыты все двери, а они будут извиняться!»

Теги Александр Тихонов сборная России Ричард Макларен Политика Биатлон

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил слова юриста Ричарда Макларена, который назвал несправедливым отстранение российских спортсменов из-за ситуации на Украине.

«Я уже говорил неоднократно, что они придут к тому, что россиян необходимо допускать до международных соревнований. Это телевидение, это конкуренция. Кто может составить конкуренцию на международной арене? Россия!

Они придут и еще приползут на коленях! Нам будут открыты все двери, а они еще будут извиняться! Я бы еще вдобавок подал в суд на те федерации, которые решили отстранить россиян. И не надо этого стесняться!» – заявил Тихонов.

Макларен возглавлял независимую комиссию Всемирного антидопингового агентства (WADA) по расследованию дела о допинге в Сочи‑2014.

Ричард Макларен об отстранении российских атлетов: «С ними обращаются несправедливо. Спортсмены не начинали конфликт и не несут ответственности за его ход»

Отстранение России – самое жесткое решение в жизни Баха. Раньше он прятался от политики – его даже обвиняли в пассивности

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