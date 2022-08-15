Тихонов о заявлении Макларена: «Они еще приползут на коленях! Нам будут открыты все двери, а они будут извиняться!»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил слова юриста Ричарда Макларена, который назвал несправедливым отстранение российских спортсменов из-за ситуации на Украине.

«Я уже говорил неоднократно, что они придут к тому, что россиян необходимо допускать до международных соревнований. Это телевидение, это конкуренция. Кто может составить конкуренцию на международной арене? Россия!

Они придут и еще приползут на коленях! Нам будут открыты все двери, а они еще будут извиняться! Я бы еще вдобавок подал в суд на те федерации, которые решили отстранить россиян. И не надо этого стесняться!» – заявил Тихонов.

Макларен возглавлял независимую комиссию Всемирного антидопингового агентства (WADA) по расследованию дела о допинге в Сочи‑2014.

Ричард Макларен об отстранении российских атлетов: «С ними обращаются несправедливо. Спортсмены не начинали конфликт и не несут ответственности за его ход»

Отстранение России – самое жесткое решение в жизни Баха. Раньше он прятался от политики – его даже обвиняли в пассивности