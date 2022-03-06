Помощник президента РФ Левитин об отстранении российских спортсменов: «У нас есть право подавать иски, мы будем делать это от имени всех федераций»

Помощник президента РФ Игорь Левитин заявил, что российские спортивные федерации подадут иски в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение международных организаций об отстранении спортсменов от соревнований.

«Юридической подоплеки в решении международных федераций нет, все сделано недобросовестно, это нарушение Олимпийской хартии.

У нас есть право подавать иски, мы будем делать это от имени всех федераций.

Речь идет именно о взыскании всех материальных потерь, которые понесли федерации во время подготовки. У каждой федерации есть свои расчеты», – заявил Левитин.