Помощник президента РФ Левитин об отстранении российских спортсменов: «У нас есть право подавать иски, мы будем делать это от имени всех федераций»

Теги Олимпийская сборная России Игорь Левитин CAS Политика Биатлон

Помощник президента РФ Игорь Левитин заявил, что российские спортивные федерации подадут иски в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение международных организаций об отстранении спортсменов от соревнований.

«Юридической подоплеки в решении международных федераций нет, все сделано недобросовестно, это нарушение Олимпийской хартии.

У нас есть право подавать иски, мы будем делать это от имени всех федераций.

Речь идет именно о взыскании всех материальных потерь, которые понесли федерации во время подготовки. У каждой федерации есть свои расчеты», – заявил Левитин.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные