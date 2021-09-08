Владимир Путин: «Очевидна политическая окраска решений, которые CAS принял в отношении России. Но эти решения нужно выполнять»

Президент России Владимир Путин выступил с речью на Совете по развитию физической культуры и спорта.

«Еще раз поздравляю российских олимпийцев, паралимпийцев, российскую олимпийскую, паралимпийскую сборные, всех атлетов, тренеров, специалистов с достойным выступлением. Буду рад лично поздравить и поблагодарить их», – сказал Путин.

Также глава государства поделился мнением о санкциях в отношении российского спорта – по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) от декабря 2020 года Россия не может использовать триколор и национальный гимн на чемпионатах мира и Олимпиадах.

«Не хочется сейчас вдаваться в детали, но очевидна политическая окраска решений, которые Международный спортивный арбитражный суд принял в отношении наших команд и России в целом. Но эти решения нужно выполнять.

К январю 2023 года, когда завершится срок действия ограничений, российские атлеты должны быть полностью равноправными участниками любых мировых турниров», – отметил президент.

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