Евгений Гараничев: «Полетим на Кубок Содружества командой Тюменской области, но о задачах пока говорить рано»

Российский биатлонист рассказал о ближайших планах.

– У вас же только что начался очередной сбор?

– Да, теперь занимаемся в другом режиме. Если на предыдущих сборах шесть дней тренировались, один отдыхали, то теперь цикл длится четыре дня. Да и сами занятия стали покороче, но зато более интенсивными. Много скоростно-силовой работы, сезон-то уже не за горами.

– Да и Кубок Содружества в Сочи стартует меньше, чем через месяц.

– Мы туда, естественно, полетим командой Тюменской области, но о каких-то задачах пока говорить рано, – сказал Гараничев.