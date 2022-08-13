Наталия Шевченко: «Перейти из лыж в биатлон посоветовал Бородавко. Сказал, что в моем возрасте уже надо показывать более достойный результат»

Российская биатлонистка Наталия Шевченко рассказала о своем переходе из лыжных гонок в биатлон и прогрессе в стрельбе.

– Это было совсем твое решение или все-таки сказалось то, что есть Алексей (Шевченко, муж Наталии – Sports.ru)?

– Не совсем мое решение. Разговоры про переход были еще с октября, более подробно начали весной обсуждать эту тему.

– Главный мотиватор – Михаил Викторович Шашилов.

– Да, это все от него исходило. Юрий Викторович Бородавко еще посоветовал перейти, потому что в лыжниках тяжело удержаться в основной команде людям, которые бегают определенную дистанцию.

Я была больше предрасположена к спринту, поэтому на длинные дистанции мне тяжело было закрепиться в команде.

Он правильно сказал, что в моем возрасте уже надо показывать более достойный результат, поэтому можно попробовать в биатлоне. Посоветовал не бояться и попробовать.

– Не пожалела?

– Пока нет.

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Был интерес, понятно, что если бы моего интереса не было, то я бы не перешла. Но я не говорю, что это было не мое решение, это было совместное решение, аргументы «за» и «против» с разных сторон.

– Как проходит твой процесс обучения стрельбе – получается, нравится?

– Вообще я думала, что все это будет дольше нарабатываться, хуже получаться. Для меня необычно то, что так быстро начало получаться, не сказать, что прямо «вау», но уже прогресс хороший, тренеры довольны. Иногда не очень, ха-ха.

– Михаил Викторович (Шашилов) дал понять, что если ты будешь стартовать в этом сезоне, то уже только по зиме. Тебя это не напрягает?

– Не напрягает, я согласна, что сейчас рано стартовать, но все равно как спортсмену мне хочется уже посоревноваться. Но одновременно я понимаю, что если у меня будут плохие гонки, то это скажется психологически, – сказала Шевченко.