Михаил Шашилов: «Тренировки с лыжниками пошли Казакевич на пользу. Она уже с нами на сборе, работает»

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Тренер женской сборной России Михаил Шашилов рассказал о пользе тренировок Ирины Казакевич с лыжниками.

В июле спортсменка временно присоединилась к группе тренера сборной России по лыжным гонкам Юрия Бородавко.

«Там кругом олимпийские чемпионы. Конечно, эти тренировки пошли ей на пользу. Как это ей может не пойти на пользу?

Если я скажу, что у нас все хорошо, вам будет интересно? У нас все хорошо! На сборе с лыжниками она занималась только тренажем. Это уже история. Человек уже с нами на сборе, работает», – рассказал Шашилов, чья группа сейчас находится на сборе в Сочи. 25-28 августа в городе пройдет первый этап Кубка Содружества.

«Если ничего не произойдет, то там [на Кубке Содружества] побегут практически все из моей группы. Ближе к делу расскажем подробнее. Пока работаем», – отметил Шашилов.

Расписание первого этапа Кубка Содружества по биатлону в Сочи

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