Шашилов о повреждении инвентаря сборной при перевозке: «Это человеческий фактор. Но ничего страшного, новые палки куплены»

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Тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал об инциденте с перевозкой спортивного инвентаря.

Ранее биатлонистка Анастасия Шевченко обвинила компанию «Аэрофлот» в неаккуратном обращении с багажом команды. В своих соцсетях Шевченко опубликовала фото со сломанными лыжными палками.

«Бывает такое. Это человеческий фактор. Я не могу утверждать, как именно это произошло. Но факт в том, что они были сломаны. Но в этом нет ничего страшного: новые палки куплены.

Главное, что спортсмены обеспечены инвентарем. Куплено было не за счет спортсменов», – заявил Шашилов.

Анастасия Шевченко: «Самая крупная авиакомпания «Аэрофлот» оставила без инвентаря сразу 5 спортсменок сборной России. Компенсации не последовало»

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