Группа Каминского начала тренировочный сбор в Уфе

Теги сборная России Юрий Каминский Виктор Никитин Эдуард Латыпов Ильназ Мухамедзянов Роман Еремин Михаил Первушин Евгений Емерхонов Александр Корнев Биатлон

Группа российских биатлонистов, тренирующихся под руководством Юрия Каминского, приступила к сбору в Уфе.

«Сегодня к нам на сбор заехала сборная России по биатлону под руководством старшего тренера Юрия Каминского. Мы, в свою очередь, приложили немало усилий, чтобы создать благоприятные условия для тренировок», – сообщил тренер из Башкортостана Виктор Никитин.

Под руководством Каминского к сезону готовятся Ильназ Мухамедзянов, Михаил Первушин, Евгений Емерхонов, Роман Еремин и Александр Корнев.

Эдуард Латыпов также входит в группу Каминского, но сейчас он проводит сбор в белорусских Раубичах.

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