Группа Каминского начала тренировочный сбор в Уфе

Группа российских биатлонистов, тренирующихся под руководством Юрия Каминского, приступила к сбору в Уфе.

«Сегодня к нам на сбор заехала сборная России по биатлону под руководством старшего тренера Юрия Каминского. Мы, в свою очередь, приложили немало усилий, чтобы создать благоприятные условия для тренировок», – сообщил тренер из Башкортостана Виктор Никитин.

Под руководством Каминского к сезону готовятся , , Евгений Емерхонов, и .

также входит в группу Каминского, но сейчас он проводит сбор в белорусских Раубичах.