Группа Каминского начала тренировочный сбор в Уфе

Группа российских биатлонистов, тренирующихся под руководством Юрия Каминского, приступила к сбору в Уфе.
«Сегодня к нам на сбор заехала сборная России по биатлону под руководством старшего тренера Юрия Каминского. Мы, в свою очередь, приложили немало усилий, чтобы создать благоприятные условия для тренировок», – сообщил тренер из Башкортостана Виктор Никитин.
Под руководством Каминского к сезону готовятся Ильназ Мухамедзянов, Михаил Первушин, Евгений Емерхонов, Роман Еремин и Александр Корнев.
Эдуард Латыпов также входит в группу Каминского, но сейчас он проводит сбор в белорусских Раубичах.