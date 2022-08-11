Дмитрий Васильев: «Бех – достаточно талантливая барышня. Не знаю, зачем она вообще уехала выступать за Украину»

Теги сборная России жен сборная Украины жен Дмитрий Васильев Екатерина Бех Биатлон

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал новость о том, что биатлонистка Екатерина Бех будет представлять Московскую область.

До 2018 Бех выступала за Россию, затем перешла в сборную Украины. В середине апреля стало известно, что экс-россиянку исключили из состава украинской сборной.

«Насколько я знаю, Бех – достаточно талантливая барышня. Она еще до переезда в Украину показывала довольно оптимистичные результаты.

Не знаю, зачем она вообще уехала выступать за Украину, ну уехала и уехала.

Я думаю, что у нее есть все шансы попасть в сборную команду России и, возможно, даже укрепить ее. Поэтому да, вполне хорошая спортсменка», – сказал Васильев.

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