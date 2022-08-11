Дмитрий Васильев: «Бех – достаточно талантливая барышня. Не знаю, зачем она вообще уехала выступать за Украину»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал новость о том, что биатлонистка Екатерина Бех будет представлять Московскую область.
До 2018 Бех выступала за Россию, затем перешла в сборную Украины. В середине апреля стало известно, что экс-россиянку исключили из состава украинской сборной.
«Насколько я знаю, Бех – достаточно талантливая барышня. Она еще до переезда в Украину показывала довольно оптимистичные результаты.
Не знаю, зачем она вообще уехала выступать за Украину, ну уехала и уехала.
Я думаю, что у нее есть все шансы попасть в сборную команду России и, возможно, даже укрепить ее. Поэтому да, вполне хорошая спортсменка», – сказал Васильев.